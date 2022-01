Star Trek: Picard, Chicago Fire, Agenci NCIS i wiele innych - prace wstrzymane przez koronawirusa

CBS

Jak donosi The Hollywood Reporter prace na planie 2. sezonu serialu Star Trek: Picard zostały wstrzymane. Powodem jest koronawirus, bo ponad 50 osób się zaraziło i miało pozytywny test. Odkryto to podczas pierwszego dnia po przerwie świątecznej w ramach regularnego testowania ekipy.

W ramach reżimu sanitarnego plan jest podzielony na strefy dla bezpieczeństwa, by nie gromadzić dużej liczby osób na raz. A według THR ten serial ma jedną z największych ekip wśród obecnie produkowanych seriali; liczy ona ponad 450 osób. Do zakażeń doszło w każdej strefie, w tym w A, w której pracuje główna obsada serialu. Jest to efekt zaraźliwego wariantu zwanego omikron.

Informatorzy portalu twierdzą, że prace zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. Według informatorów Deadline.com Patrick Stewart nie jest w gronie zakażonych.

Chicago Fire i inne - prace wstrzymane

Według deadline.com podobna sytuacja dotyczy Chicago Fire. Po zanotowaniu wielu przypadków zakażeń na planie (w tym w strefie A) podjęto decyzję o wstrzymaniu prac. Udało się od razu po przerwie świątecznej wszystko odkryć z uwagi na przestrzegany reżim sanitarny, w którym jest między innymi regularne testowanie. Producenci mają nadzieję wznowić pracę w przyszłym tygodniu.

Głośne zawieszenie prac ma wpływ na branżę. Wiele ekip seriali podjęło decyzje o wstrzymaniu zdjęć na przynajmniej kilka dni, aby dobrze sprawdzić ekipę po przerwie świątecznej. W tym gronie są na pewno Agenci NCIS oraz Agenci NCIS: Los Angeles - twórcy jednak podjęli decyzję, że oba będą wstrzymane na kilka tygodni. Dziennikarze mówią, że do lutego 2022 roku.

Według informacji Deadline prace nad wieloma tytułami tymczasowo wstrzymano do 10 stycznia i 17 stycznia 2022 roku. Producenci będą obserwować sytuację z zakażeniami omikronem. Informatorzy twierdzą, że ludzie z ekip filmowych masowo się zarażają. Dodają, że dłuższe opóźnienia prac nad terenie Stanów Zjednoczonych są brane pod uwagę.

