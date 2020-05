Star Trek: Strange New Worlds - ogłoszono nowy serial aktorski!

CBS All Access zamawia sezon kolejnego serialu osadzonego w świecie Star Treka. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom fanów Star Trek: Discovery, którzy chcieli opowieści o Enterprise ze Spockiem, Pikiem i Numer 1. Star Trek: Strange New Worlds jest własnie o tych postaciach. Twórcą mówią otwarcie: serial powstaje, bo tego chcieli fani.

W obsadzie powrócą Anson Mount, Rebecca Romijn i Ethan Peck, których poznaliśmy w 2. sezonie Star Trek: Discovery. Fabuła osadzona jest na pokładzie Enterprise aż 10 lat przed wydarzeniami z serialu Star Trek: Oryginalna Seria. Historia ma być bliższa oryginalnym serialom, czyli każdy odcinek to nowy, dziwaczny świat, tak jak w tytule.

Data premiery nie została ujawniona.