Star Wars: Hunters - premiera ponownie opóźniona. Kiedy zagramy?

Star Wars: Hunters to gra, którą ujawniono podczas jednej z prezentacji Nintendo Direct. Ma być to produkcja nastawiona na rywalizację PvP, w której gracze zmierzą się w pojedynkach na niewielkich, zamkniętych arenach. Podczas starć nie zabraknie możliwości skorzystania z najbardziej znanych broni tego uniwersum, takich jak na przykład miecze świetlne czy blastery.

Niestety wygląda na to, że na debiut tej produkcji trzeba będzie poczekać dłużej. Hunters miało zadebiutować jeszcze w tym roku, ale termin ten przestał być aktualny. Przedstawiciele firmy Zynga poinformowali, że zadebiutuje on na Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS dopiero w 2024 roku. Jak na razie nie podano żadnego konkretnej daty, a opóźnienie wyjaśniono w znany w branży sposób: twórcom zależy na tym, by zapewnić jak najlepsze doświadczenie dla graczy.

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zapewniono też, że twórcy pracują nad wprowadzeniem kilku "ekscytujących nowych elementów" przed debiutem gry. Mowa między innymi o trybie rankingowym i pewnych zmianach w podstawowych mechanikach.

