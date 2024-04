Sand Land - wkrótce premiera gry z akcją w świecie stworzonym przez Akirę Toriyamę

fot. Bandai Namco

Reklama

Sand Land to produkcja od deweloperów z japońskiego studia ILCA. Przeniesie ona graczy do otwartego, postapokaliptycznego świata stworzonego przez Akirę Toriyamę w mandze z 2000 roku. Głównym bohaterem jest Belzebub, Książe Demonów, który wraz ze swoimi towarzyszami wyrusza w podróż przez tytułową Krainę Piasku w celu znalezienia Legendarnego Źródła.

Nadchodzący tytuł połączy elementy RPG oraz dynamiczną akcję. Podczas przemierzania Krainy Piasku będziemy walczyć z przeciwnikami wykorzystując zarówno zdolności Belzebuba, jak i szereg pojazdów, które na dodatek można modyfikować i rozbudowywać o nowe elementy i uzbrojenie. Nie zabraknie również możliwości "tuningu wizualnego", bo korzystając z prostego menu będziemy mogli zmienić kolor poszczególnych elementów lub wzbogacić je o naklejki.

Sand Land - data premiery. Na jakie platformy zmierza gra?

Sand Land zadebiutuje już 26 kwietnia tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to odsyłamy Was do tekstu z naszymi wrażeniami po kilku godzinach rozgrywki.

Sand Land