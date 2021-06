Star Wars: Rogue Squadron - film ma scenarzystę. Kto pomoże Patty Jenkins?

fot. materiały prasowe

Portale Deadline, The Hollywood Reporter oraz Variety potwierdzają, że scenarzystą filmu Star Wars: Rogue Squadron jest Matthew Robinson. Nie wiedzą, kiedy dokładnie został zatrudniony, ale według informacji THR obecnie ciężko pracuje nad swoim scenariuszem.

Zadebiutował on jako scenarzysta i współtwórca filmu Ricky'ego Gervaisa zatytułowanego Było sobie kłamstwo. Od tego czasu stworzył scenariusze do takich filmów jak Dora i Miasto Złota oraz Miłość i potwory. Stworzył też teksty do filmów, które mają wkrótce ruszyć na plan: Live Die Repeat and Repeat, czyli kontynuacji Na skraju jutra oraz remake'u hitu Krwiożercza roślina.

Szczegóły filmu nie są znane. Wiemy jedynie, że ma on inspirować się cyklem książkowym X-Wingi Michaela A. Stackpole'a, który należał do starego kanonu Star Wars. Bohaterami będą piloci myśliwców walczący na pierwszej linii frontu. Nie wiadomo też, czy będą to piloci Rebelii czy Nowej Republiki. Plotki mówiły, że fabuła może być osadzona po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie.

Za kamerą ma stanąć Patty Jenkins, który znana jest z filmów Wonder Woman oraz Monster. Prace na planie mają ruszyć pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku. Będzie to pierwszy film ze świata Star Wars od zakończenia Gwiezdnej Sagi z częścią IX.

Star Wars: Rogue Squadron - premiera zaplanowana jest na 22 grudnia 2023 roku.