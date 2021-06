Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy - quiz wiedzy dla fanów. Poczuj Moc jak Rey

Lucasfilm

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy to film, który był oczekiwaną kontynuacją Oryginalnej Trylogii. Fani z różnych pokoleń po wielu latach mogli iść do kina i zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy Hana Solo, Luke'a Skywalkera i Lei. Nic więc dziwnego, że 2015 rok wraz z premierą tego filmu był naprawdę wyjątkowy. Atmosfera oczekiwania, emocji i nostalgii sprawiała, że wyprawa do kin na tę część była prawdziwym świętem. Nie chodzi nawet o to, jak ktokolwiek ostatecznie tę produkcję ocenił, ale o cały klimat, jaki towarzyszył temu wydarzeniu.

Superprodukcja w reżyserii J.J. Abramsa biła rekordy popularności i oczywiście też pobiła rekordy box office, stając się trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii - obecnie jest na czwartej pozycji z uwagi na wejście Avengers: Koniec gry. Na koncie zebrano 2 mld 70,8 mln dolarów i jest to najlepszy wynik całej trylogii sequeli.

