Star Wars: Skeleton Crew to serial o dorastaniu. Reżyser chwali aktorów

Lee Isaac Chung to dwukrotnie nominowany do Oscara twórca docenianego Minari, który teraz stworzył sobie blockbuster Twisters, ale pracował też przy Star Wars: Skeleton Crew. Filmowiec przyznał jednak, że dopiero jego doświadczenie reżyserii jednego odcinka The Mandalorian przygotowało go do debiutu w kinie rozrywkowym, a Skeleton Crew na pewno tutaj dało potrzebne doświadczenie.

Star Wars: Skeleton Crew - serial o dorastaniu

Dotychczas słyszeliśmy, że jest to serial przygodowy w stylu klasyki gatunku Goonies, w którym w trakcie różnych perypetii będziemy obserwować dorastanie młodych bohaterów. Reżyser w rozmowie z Inverse to potwierdza. Lee Isaac Chung stanął za kamerą jednego odcinka.

- Polubiłem te dzieciaki. To naprawdę świetni aktorzy i dobrzy ludzie. W moim odcinku również dużo pracowałem z Jude'em Lawem. Wszyscy dobrze się dogadywali. Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą tych aktorów. Są naprawdę świetni. Jon Watts i Chris Ford są twórcami i scenarzystami. Są dobrzy w opowiadaniu historii o młodych ludziach, ich dorastaniu, o tym, by mieli czas na zabawę i bycie dziećmi, i tym kim są. Ten serial jest w stylu czegoś takiego, w czym ich talenty mają szansę wybrzmieć.

Jon Watts i Chris Ford razem pracowali wcześniej przy Spider-Man Homecoming. Serial ma zadebiutować w grudniu 2024 roku w Disney+.