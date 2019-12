Star Wars: Skywalker. Odrodzenie - co Finn chciał powiedzieć Rey? Jest odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars: Skywalker. Odrodzenie ma jeden wątek oparty na niedomówieniu. Widzowie nie dowiedzieli się, co Finn chciał powiedzieć Rey w kilku kluczowych fragmentach fabuły. Z odpowiedzią przyszedł reżyser i scenarzysta J.J. Abrams.

Filmowiec uczestniczył w specjalnym pokazie filmu dla Akademii Filmowej, po którym odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Według niego Finn chciał wyznać Rey, że zaczął odczuwać wrażliwość na Moc. Jest to zgodne z tym, co ta historia pokazała, bo w wielu jej istotnych fragmentach Finn opiera się na przeczuciach, a gdy Rey umiera, poczuł to, mając świadomość, co się stało.

W rozmowie z Jannah wyjaśnił też, że po czasie uwierzył w istnienie Mocy i wygląda na to, że to, co czuje, ta wrażliwość na Moc, jest tego przyczyną.

W innym wywiadzie J.J. Abrams przyznał, że to definitywnie jego ostatnia przygoda z Gwiezdnymi Wojnami. Wyznał też, że pracując nad scenariuszem Star Wars: Skywalker. Odrodzenie dużo rozmawiali z Rianem Johnsonem, twórcą Ostatniego Jedi. Przyznaje, że decyzje Johnsona dawały im wiele świetnych szans na wprowadzenie czegoś nowego w części IX.

