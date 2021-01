Star Wars - zobacz Scorekeeper, fanowski film inspirowany Predatorem

screen z YouTube

Uniwersum Star Wars to nie tylko filmy kinowe, seriale, gry, komiksy i książki, ale również fanowskie produkcje, które co jakiś czas pojawiają się w sieci wykorzystując znane motywy i postacie z tego świata. Najnowsza z nich, Scorekeeper zadebiutowała w sieci. Projekt został mocno zainspirowany kultowym filmem Predator. Możecie go obejrzeć poniżej.

Film koncentruje się na elitarnej drużynie rebeliantów, która infiltruje imperialną placówkę z misją zabezpieczenia miejsca zawierającego istotne informacje. Jednak szybko okazuje się, że nie są oni łowcami, a zwierzyną. W produkcji pojawia się postać Bosska, łowcy nagród znanego z uniwersum Star Wars.

Film został wyprodukowany przez Creative Force Films.