Stargirl - nowy zwiastun serialu przedstawia historię Justice Society of America

Stargirl to nowy serial platformy DC Universe i stacji The CW o tytułowej bohaterce znanej z komiksów wydawnictwa DC. Kampania marketingowa projektu znajduje się na ostatniej prostej. W sieci zadebiutował nowy zwiastun serialu, który przedstawia drużynę bohaterów Justice Society of America. Wideo jest dostępne poniżej.

Serial opowiada historię uczennicy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Produkcja ukaże na nowo historię Stargirl oraz pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America. 1. sezon produkcji liczy 13 odcinków.

W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.

Stargirl - premiera serialu na platformie DC Universe 18 maja, a dzień później na antenie The CW.