Starlink rozwiązaniem dostępu do internetu na morzach i ocenach

fot. SpaceX

Następnym razem, gdy wybierzesz się w rejs gigantycznym wycieczkowcem po Karaibach lub Morzu Śródziemnym, być może będziesz mógł korzystać już z szybkiego internetu dostarczanego przez Starlink, czyli kosmiczny konwój małych satelitów telekomunikacyjnych umieszczony na niskiej orbicie przez firmę SpaceX prowadzoną przez Elona Muska.

Royal Caribbean, jedna z największych linii wycieczkowych świata, złożyła wniosek do amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) o dopuszczenie usługi Starlink do użytku w poruszających się pojazdach. W zgłoszeniu wiceprezes firmy John Maya mówi, że „współpracując ze Space X Services Inc. wierzymy, że znaleźliśmy prawdziwe rozwiązanie nowej generacji dla naszych statków.”

Obecnie usługa Starlink jest dostępna w ponad 20 krajach, w tym także w Polsce. Ostatnio usługa dodała Ukrainę do regionów, które obsługuje, starając się zapewnić obywatelom tego ogarniętego wojną kraju dostęp do Internetu.