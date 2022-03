System satelitarnego internetu Starlink trafił do Ukrainy

fot. SpaceX

Wicepremier w emocjonalnym wpisie zwrócił uwagę na to, że kiedy Musk próbuje skonstruować rakiety na potrzeby misji kolonizacji Marsa, Rosja wysyła swoje rakiety na terytorium Ukrainy, aby zniszczyć niepodległy kraj. Dostarczenie urządzeń do odbioru satelitarnego internetu pomogłoby uniezależnić władze kraju od klasycznej infrastuktury sieciowej podatnej na działania wojenne.

Elon Musk nie czekał zbyt długo z udzieleniem odpowiedzi na tę prośbę. Jeszcze tego samego dnia przekazał, że Starlink został aktywowany w Ukranie i obwieścił, że przygotowuje nowe terminale do wysyłki.

Dwa dni po złożeniu powyższej deklaracji Musk wywiązał się ze swojej obietnicy. 28 lutego Mykhailo Fedorov udostępnił na swoim profilu zdjęcie ciężarówki po brzegi wypełnionej terminalami Starlink od SpaceX:

System satelitarnego internetu Starlink pozwala podpiąć się do sieci tam, gdzie klienci nie mają dostępu do klasycznej sieci komórkowe. A co za tym idzie, umożliwia wyeliminowanie białe plamy na komunikacyjnej mapie świata. To z kolei przypadku krajów prowadzących działania wojenne może okazać się niezwykle przydatne w sytuacji, w której wróg zniszczy naziemną architekturę telekomunikacyjną.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze