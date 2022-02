Steam Deck - Valve zdradza, jakie gry z naszej biblioteki odpalimy na tej konsoli

fot. Valve

Rynkowy debiut Steam Decka zbliża się wielkimi krokami. Lada moment pierwsze zamówienia przedpremierowe trafią do klientów, którzy jako pierwsi zainwestowali w konsolę przenośną od Valve. Z tej okazji korporacja postanowiła stworzyć sekcję na witrynie Steama ze spersonalizowaną listą gier kompatybilnych z nową platformą. Po zalogowaniu się do serwisu i przejściu na podstronę zgodności ze Steam Deckiem zobaczymy, czy nasze ulubione produkcje pomyślnie przeszły proces weryfikacji.

Gry, które zespół Valve już poddał testom zgodności, podzielono na trzy kategorie: zweryfikowane, grywalne oraz nieobsługiwane. Wśród tytułów zweryfikowanych znajdziemy te, które są w pełni kompatybilne ze Steam Deckiem i dobrze działają z wbudowanym sterowaniem oraz na małym ekranie. Katalog produkcji grywalnych zawiera tytuły, które można odpalić na Steam Decku, ale trzeba ręcznie skonfigurować je do pracy z konsolą. Do ostatniej grupy trafiły zaś tytuły, których na razie nie odpalimy na konsoli Valve. W tej sekcji znalazły się m.in. produkcje VR czy część gier od twórców niezależnych.

To jednak nie wszystko, gdyż do powyższych kategorii zakwalifikowała się niewielka część biblioteki Steama. Na stronie jest jeszcze jedna, czwarta sekcja zwana "Tytuły z twojej biblioteki niesprawdzone na Decku (obecnie)". To tam zakwalifikowano produkcje, które jeszcze nie zostały poddane testom weryfikacyjnym. W przypadku najaktywniejszych użytkowników Steama na tej liście możemy znaleźć nawet setki gier czekających w kolejce do przetestowania przez zespół Valve.

Warto jednak zauważyć, że nawet jeśli jakaś produkcja pojawi się na liście nieobsługiwanych tytułów, nie będzie to jednoznaczne z niemożliwością odpalenia jej na Steam Decku. Valve umożliwiło bowiem zainstalowanie na konsoli klasycznego Windowsa, dzięki czemu gry nieprzystosowane do pracy na systemie SteamOS odpalimy na oprogramowaniu Microsoftu. Z tego obejścia będą musieli skorzystać m.in. gracze Fortnite'a, gdyż Epic Games nie planuje przystosowywać swojego systemu antycheaterskiego Easy Anti-Cheat do funkcjonowaniu na platformie Valve.

