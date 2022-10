Steam Deck w końcu dostępny bez rezerwacji

Źródło: Valve

Valve właśnie ogłosiło, że Steam Deck Docking Station w końcu trafia do sprzedaży. Korporacja pokazała przenośną konsolę ponad rok temu i od tego czasu borykała się z wieloma opóźnieniami i brakami komponentów, próbując wprowadzić na rynek oficjalną stację dokującą. Teraz jest już dostępna, kosztuje 89 dolarów i dodaje rozmaite połączenia oraz działa jako stacja ładująca dla konsoli.

Docking Station trzyma Steam Deck w pionie i łączy się z nim poprzez port USB-C. Zapewnia przyzwoitą ilość dodatkowych połączeń, w tym trzy porty USB-A 5 Gbps, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0. Użytkownicy mogą zdecydować się na podłączenie stacji dokującej za pośrednictwem dołączonego zasilacza, aby naładować konsolę i dostarczyć energii podłączonym urządzeniom peryferyjnym USB.

fot. Valve

Użytkownicy mogą teraz łatwo podłączyć mysz, klawiaturę i wiele zewnętrznych wyświetlaczy (do [email protected] lub [email protected]) do Steam Deck, zamieniając go w laptopa / desktopa po zadokowaniu. Jednak w przeciwieństwie do Nintendo Switch, handheld Valve nie będzie działał lepiej po zadokowaniu. Steam Deck Docking Station kosztuje 89 dolarów i w tej chwili jest dostępna w magazynie, a przewidywany czas wysyłki to jeden do dwóch tygodni.

fot. Valve

A skoro przy czasie wysyłki jesteśmy, to Valve ogłosiło ekscytującą wiadomość dla potencjalnych nabywców Steam Deck. Od czasu premiery konsoli, popyt przewyższał podaż i klienci musieli składać rezerwacje i czekać (zazwyczaj miesiącami) aż będą mogli ją kupić. Ten system kolejkowy zniknął w większości regionów, w których sprzedawana jest konsola, a Valve wysyła handhelda do dwóch tygodni po złożeniu zamówienia.

Valve wydało również nową aktualizację firmware (SteamOS 3.3.2) dla Decka. Podobno znacznie poprawia ona wrażenia z dokowania, nie tylko dla oficjalnej stacji dokującej, ale także dla stacji dokujących i hubów USB-C innych firm. Aktualizacja przynosi również inne ulepszenia jakości życia i poprawki błędów, i powinna być już dostępna na wszystkich Steam Deckach.