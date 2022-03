Steam oficjalnie zadebiutował na wybranych Chromebookach

Źródło: Google

W trakcie wystąpienia Google na konferencji Games Developer Summit przedstawiciele korporacji potwierdzili plotki o rzekomych pracach nad udostępnieniem Steama dla komputerów z systemem Chrome OS na pokładzie. Jak się okazało, nie musieliśmy zbyt długo czekać na debiut gamingowej platformy Valve na Chromebookach. Po tygodniu od oficjalnej zapowiedzi prac nad udostępnieniem Steama na nowej platformie, aplikacja trafiła w ręce graczy.

22 marca rozpoczęto wczesne testy alfa steamowego klienta dla komputerów z systemem operacyjnym Google. Firma postanowiła udostępnić aplikację wąskiemu gronu odbiorców, którzy dysponują sprzętem z procesorami Intela 11. generacji bądź nowszej z linii i5/i7, które korzystają ze zintegrowanej karty graficznej Intel Iris Xe Graphics oraz współpracują co najmniej z 8 GB pamięci RAM. Na liście urządzeń dopuszczonych do tej fazy testów znalazły się następujące modele Chromebooków:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W),

Acer Chromebook 515 (CB515-1W),

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W),

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500),

ASUS Chromebook CX9 (CX9400),

HP Pro c640 G2 Chromebook,

Lenovo 5i-14 Chromebook.

Warto podkreślić, że Steam dla Chromebooków funkcjonuje we wczesnej wersji testowej, a co za tym idzie - nie działa w pełni stabilnie. Przedstawiciele korporacji odradzają instalację klienta na urządzeniach, które na co dzień wykorzystujemy do pracy bądź nauki. Google zachęca także do zrobienia kopii zapasowej naszych danych, zanim przystąpimy do konfiguracji nowego oprogramowania, gdyż ta nie przebiega w standardowy sposób. Jeśli chcemy zainstalować Steama na kompatybilnym Chromebooku, należy:

przełączyć komputer w tryb deweloperski,

w zakładce chrome://flags ustawić flagi #borealis-enabled oraz #exo-pointer-lock na Enabled,

zresetować komputer,

otworzyć terminal crosh kombinacją klawiszy ctrl+alt+t,

wprowadzić komendę „insert_coin volteer-JOlkth573FBLGa”.

Jeśli wszystkie kroki wykonaliśmy poprawnie, Chrome OS przystąpi do konfiguracji klienta Steam. Aplikacja domyślnie zainstaluje gry w wersji na Linuxa, ale dzięki narzędziom kompatybilności Steam Play możemy skorzystać z Protona, aby spróbować uruchomić produkcje pisane z myślą o Windowsie.

Zespół Google opublikował także listę produkcji, które udało im się pomyślnie przetestować na Chromebookach. Tam gdzie było to niezbędne, umieszczono przypis z uwagami na temat zalecanej konfiguracji sprzętu oraz samej gry. Na liście znajdziemy zarówno takie klasyki Valve jak Portal 2, Dota 2 czy Half Life (2), jak i znacznie bardziej wymagające produkcje takie jak Fallout 4, Tekken 7, The Elder Scrolls V: SSE czy Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dokument prezentujący znane problemy z funkcjonowaniem wczesnej alfy Steama oraz listę przetestowanych gier znajdziemy pod tym linkiem.

