Steve Carell w nowej komedii od HBO. Za sterami producenci serialu Hoży doktorzy

HBO zamówiło komedię, w której główną rolę zagra Steve Carell. Sezon będzie liczyć 10 półgodzinnych odcinków kręconych jedną kamerą. Za projekt odpowiadają Bill Lawrence (Ted Lasso) i Matt Tarses (Goldbergowie), którzy napisali do niego scenariusz. Wcześniej twórcy współpracowali przy serialu Hoży doktorzy.

Niezatytułowany serial rozgrywa się w kampusie college'u i skupia się na skomplikowanej relacji autora (Carell) z córką. Amy Gravitt, odpowiedzialna za komediową ramówkę HBO i Max, powiedziała:

Steve Carell i Bill Lawrence to połączenie, który obiecuje mnóstwo śmiechu, ciepła i uroku. Jesteśmy podekscytowani, że staliśmy się domem dla tej długo wyczekiwanej współpracy.

Za sprawą tego serialu HBO stara się zapełnić lukę po zakończonych komediach Barry oraz Pohamuj entuzjazm. Lawrence przyznał, że stacja od dawna zapewnia wysoki standard jakości swoich produkcji.

Tworzenie serialu ze Stevem Carellem stało się ważnym momentem w mojej i Matta karierze. Teraz już nic nie może pójść źle.

Obecnie Carell występuje w przedstawieniu Uncle Vanya w The Lincoln Center. W planach ma również występ w komediowym serialu The Four Seasons od Tiny Fey.

