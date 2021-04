Stone Junction - powstanie ekranizacja powieści fantasy. Za sterami reżyser Gry o tron

fot. Disney

Stone Junction, powieść fantasy autorstwa Jima Dodge'a, już wkrótce doczeka się filmowej adaptacji. Książkę na ekran przeniesie bowiem Alan Taylor, reżyser takich produkcji jak Thor: Mroczny świat, Rodzina Soprano a także wielu odcinków Gry o tron.

Akcja filmu Stone Junction osadzona będzie w Kalifornii w latach 80. Ukaże niecodzienne dzieciństwo i dorastanie bohatera imieniem Daniel Pearse. Widzowie towarzyszyć będą osieroconemu chłopcu w walce z opresyjnymi siłami, które opanowały życie ludzi. Pod przewodnictwem magicznego mentora Volty, Daniel okazuje się nadzieją dla przyszłości. Stone Junction jest opowieścią o dorastaniu, buncie, miłości, zemście oraz magii.

Za produkcję odpowiadać będzie Starlight Media, które na swoim koncie ma już m.in. film Bajecznie bogaci Azjaci. Autorami scenariusza nadchodzącej ekranizacji są Kalen Egan oraz Travis Sentell (The Man in the High Castle). Do grona producentów należą Alan Taylor, Peter Luo oraz Brandan Dennehy.

Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy film Alana Taylora The Many Saints of Newark, będący prequelem Rodziny Soprano.