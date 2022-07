Stranger Things - jeszcze więcej zdjęć z planu 4. sezonu. Zabawa, środkowe palce i nuta mroku

Instagram/Netflix

Serial Stranger Things zakończył już 4. sezon - produkcja platformy Netflix w dalszym ciągu cieszy się jednak olbrzymią popularnością, a dyskusje na temat tego, co zobaczyliśmy w ostatniej odsłonie serii i jak potoczą się losy bohaterów w przyszłości, wydają się nie mieć końca. To zainteresowanie widać również wśród naszych Czytelników; m.in. z tego powodu postanowiliśmy podzielić się z Wami galerią kolejnych zdjęć zakulisowych z planu 4. sezonu.

Poniższe fotografie pochodzą z instagramowych kont różnych członków obsady. Są one najlepszym dowodem na to, że aktorki i aktorzy pracujący przy Stranger Things mają prawdziwą frajdę z tego odcinka swojej działalności zawodowej, a ich relacje mogą niekiedy prowadzić do zaskakujących sytuacji. Owszem, na zdjęciach zobaczycie kilka nut mroku, lecz w pierwszej kolejności uderza niemalże wszechobecny na planie humor. Zobaczcie sami:

Stranger Things - zdjęcia z planu 4. sezonu

Mało? W takim razie mamy dla Was coś jeszcze - oto kilka materiałów wideo, które także pochodzą zza kulis hitu Netfliksa i które mogą Wam dać uśmiech na twarzy:

