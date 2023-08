Stranger Things - ile mogą potrwać zdjęcia do 5. sezonu? Odpowiedź aktora nie nastraja pozytywnie

fot. materiały prasowe

Stranger Things ma powrócić z ostatnim finałowym sezonem. Produkcja ruszyła w czerwcu, jednak została wstrzymana przez strajk SAG-AFTRA, który wciąż trwa. W związku z tym wielu fanów zastanawia się, kiedy ostatecznie odbędzie się premiera 5. sezonu. Niestety, nowy komentarz Davida Harboura, który gra komendanta Jima Hoppera w serialu, nie nastraja pozytywnie.

David Harbour w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter odniósł się do tego, że miałby jednocześnie kręcić 5. sezon Stranger Things i Thunderbolts. Aktor zdradził, że zdjęcia do serialu mogą potrwać nawet rok:

Będzie pomiędzy nimi niewielka różnica, ale 5. sezon Stranger Things będzie kręcony przez rok. Zatem Thunderbolts będzie musiało się jakoś z tym zgrać, ale na razie cała sprawa to głównie spekulacje.

Przypominamy, że 2. sezon Stranger Things, a także kolejny, były kręcone przez 7 miesięcy. Zdjęcia do 4. sezonu trwały rok, jednak było to spowodowane opóźnieniami związanymi z pandemią COVID-19, która utrudniała prace na planie.