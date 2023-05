Stranger Things - prace nad 5. sezonem wstrzymane. Będzie duże opóźnienie

Fot. Netflix

Prace nad 5. sezonem Stranger Things zostały wstrzymane do odwołania. Powodem jest oczywiście trwający strajk scenarzystów. Jest to kolejny z wielu seriali, które przez to zostały opóźnione.

Twórcy serialu i showrunnerzy bracia Duffer mieli do wyboru start zdjęć do 5. sezonu bez ich obecności na planie albo kompletne wstrzymanie prac do zakończenia strajku. Podjęli decyzję o zawieszeniu wszelkich prac bo, jak napisali w oświadczeniu, pisanie scenariusza nie kończy się, gdy rozpoczynają zdjęcia.

Strajk scenarzystów wpływa na seriale

Zgodnie z zasadami Gildii Scenarzystów żaden scenarzysta nie może pracować podczas strajku. Im dłużej strajk będzie trwać, tym gorzej dla ulubionych seriali i oczekiwanych filmów. Na razie mamy wstrzymane prace nad kilkunastoma tytułami, a te liczby będą coraz większe im dalej będzie się to ciągnąć.

Przypomnijmy, że poprzedni strajk scenarzystów odbył się 15 lat temu. Trwał ponad 100 dni i efektem tego telewizje musiały skasować wiele seriali, a niektóre zostały bardzo skrócone. Innymi słowy przez trwający strajk los nawet popularnych seriali wisi na włosku.

Opóźnienie prac nad Stranger Things oraz wieloma innymi serialami doprowadzi także do opóźnienia premiery.