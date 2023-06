Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock mógł wyglądać inaczej. Nowe grafiki koncepcyjne

Marvel

Kostium Adama Warlocka z filmu Strażnicy Galaktyki 3 nie wszystkim przypadł do gustu, ale też sama postać podzieliła fanów. Chyba jednak nikt nie miał zarzutów co do samego Willa Poultera, który prezentował się świetnie jako Adam, a jego kostium w alternatywnych wydaniach zobaczyć możemy teraz za sprawą nowych grafik koncepcyjnych.

Artysta koncepcyjny Jerad S. Marantz, podzielił się swoimi pracami. Jak się okazuje, wiele z nich mocno przypomina to, co finalnie dostaliśmy, więc możliwe, że od początku szukano właśnie takiego kierunku, jaki ostatecznie widzieliśmy na dużym ekranie. Zobaczcie w galerii poniżej.

Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock i szkice koncepcyjne

Adam Warlock - szkic koncepcyjny

Ostateczny projekt Adama Warlocka został wykonany przez Constantine'a Sekirisa. Film Kinowego Uniwersum Marvela wciąż do obejrzenia na ekranach kin.