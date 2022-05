Strażnicy Galaktyki 3 - Chris Pratt i Karen Gillan w ikonicznych strojach na zdjęciach z planu

Marvel

Po zakończeniu prac nad nad The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, trwają zdjęcia do trzeciej części Strażników Galaktyki. Na najnowszych zdjęciach z planu widzimy między innymi Star-Lorda (Chris Pratt) i Nebulę (Karen Gillan) w klasycznych, komiksowych strojach tytułowej drużyny.

Zanim film z 2014 roku wpłynął na to, jak portretowani są Strażnicy Galaktyki w komiksach, wcześniej skład tytułowej drużyny w komiksach najczęściej prezentowany był właśnie w tego typu kostiumach, które teraz widzimy na zdjęciach z planu. Są też aktorzy o dziwnych twarzach, jakby zdeformowanych poprzez połączenie człowieka i zwierzęcia. Być może jest to ważna poszlaka dotycząca plotek o pojawieniu się w filmie High Evolutionary, stwórcy Rocketa. Zobaczcie zdjęcia pod tym linkiem:

https://twitter.com/JustJared/status/1521155451236278273

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianych Pratta i Gillan znajdują się Dave Bautista jako Drax, Will Poulter jako Adam Warlock, Pom Klementieff jako Mantis i Zoe Saldana jako Gamora. Reżyseruje twórca poprzednich części James Gunn.

Strażnicy Galaktyki 3 - film trafi do kin w USA 5 maja 2023 roku.