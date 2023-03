Strażnicy Galaktyki 3 - dlaczego James Gunn wrócił, by dokończyć trylogię? Odpowiedź jest prosta

Źródło: Marvel/Disney+

James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki 3, w rozmowie z Total Film wyjaśnił, dlaczego historia Rocketa była dla niego priorytetem. Okazuje się, że to właśnie on był głównym powodem, dla którego wrócił, by dokończyć trylogię.

Zobaczcie komentarz filmowca poniżej.

Dlaczego James Gunn wrócił, by dokończyć Strażników Galaktyki?

Oto wypowiedź reżyser w rozmowie z Total Film:

Strażnikach Galaktyki 2 Najważniejsza była dla mnie historia Rocketa, a dopiero potem wszyscy inni. Rocket jest sekretnym protagonistą Strażników Galaktyki i zawsze był dla mnie ich centrum; a ten projekt to pokaże. Powodem, dla którego wróciłem i zdecydowałem się stworzyć ten film, jest to, że naprawdę czuję, że historia Rocketa musi zostać opowiedziana - a została ucięta po. Więc tak, to dla mnie najważniejsze.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera 5 maja 2023 roku w kinach.