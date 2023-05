James Gunn pomagał przy wszystkich filmach Kinowego Uniwersum Marvela. Kevin Feige dostawał notatki

Film Strażnicy Galaktyki 3 wciąż można oglądać w polskich kinach. Stanowi on pożegnanie z tymi bohaterami oraz obsadą. Również reżyser i scenarzysta tej ostatniej odsłony przygód Strażników - James Gunn - żegna się z MCU, czyli Kinowym Uniwersum Marvela. Filmowiec został współprezesem DC Studios, więc jego uwaga skupi się niebawem wyłącznie na superbohaterach z komiksów DC i rozwijaniu tego uniwersum.

Ale zanim Gunn zajmie się w pełni nowymi obowiązkami, wciąż możemy przysłuchiwać się jego wypowiedziom na temat Strażników Galaktyki 3, gdzie reżyser miał dużą swobodę w pisaniu scenariusza, a także w kształtowaniu całej produkcji. Okazuje się, że również aktywnie pomagał przy innych odsłonach MCU.

W wywiadzie dla The Wrap James Gunn zdradził, że Kevin Feige, czyli prezes Marvel Studios, odpowiedzialny za kierunek historii w MCU, nie raz kontaktował się z nim w celu uzyskania opinii na temat scenariuszy wielu filmów.

Udzielałem konsultacji we wszystkim. Udzielałem konsultacji przy wszystkich filmach Marvela. Kevin [Feige] wysłał mi scenariusz do Spider-Mana, a ja dawałem notatki. Wysłał mi scenariusze do, a ja pisałem notatki na temat wszystkich tych scenariuszy. Naprawdę robiłem to jako przyjaciel i jako ktoś, kto był częścią teamu i graczem zespołowym.