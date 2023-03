Strażnicy Galaktyki 3 - znamy rekordowy czas trwania. Film pobił długością Spider-Man: No Way Home

fot. materiały promocyjne

Znamy rekordowy czas trwania Strażników Galaktyki 3. James Gunn już wcześniej powiedział, że film będzie dłuższy od swoich poprzedników, jednak nie zdradził żadnych szczegółów. Teraz oficjalne ogłoszenie na stronie Atom Tickets, sprzedawcy biletów kinowych, ujawniło że finał trylogii będzie wyświetlany przez 2 godziny i 29 minut.

To sprawia, że tak jak zapowiedział reżyser, 3. część będzie najdłuższym filmem we franczyzie Strażników Galaktyki. Przypominamy, że jedynka trwała 2 godziny i 2 minuty, a sequel 2 godziny i 17 minut, za to Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta miał jedynie 44 minuty. Jeśli chodzi o inne filmy Marvela, Strażnicy Galaktyki 3 prześcignęli między innymi takie filmy jak Spider-Man: No Way Home i Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. To czwarty najdłuższy film w historii MCU.

Tak jak wspomnieliśmy, Strażnicy Galaktyki 3 będą finałem trylogii, nic więc dziwnego, że czas trwania jest dłuższy niż w przypadku poprzednich części. Wiemy też, że to ostatni film, w którym pojawi się Drax, grany przez Dave'a Bautistę.

