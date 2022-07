Strażnicy Galaktyki 3 - Will Poulter jako Adam Warlock. Wyciek zdjęcia z Comic-Conu!

Źródło: Marvel

Jak informowaliśmy 25 lipca 2022 roku, zwiastun filmu Strażnicy Galaktyki 3 został przygotowany tylko na San Diego Comic-Con 2022 i na razie do sieci nie trafi. James Gunn tłumaczył, że efekty specjalne nie są dokończone i dlatego jeszcze trailer nie zostanie opublikowano. To jednak nie przeszkodziło zebranym na panelu porobić zdjęć trailera i to pomimo bardzo restrykcyjnych środków zaradczych (ochrona z noktowizorami). Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda Will Poulter w roli Adama Warlocka, czyli nowej postaci z komiksów, która tutaj zostanie wprowadzona.

Will Poulter jako Adam Warlock

Kim jest Adam Warlock?

Scena po napisach Strażników Galaktyki 2 sugerowała, że Adam Warlock dołączy do MCU. Twórcami postaci w 1967 roku byli Stan Lee i Jack Kirby. Pojawił się wówczas w historii, w której źli naukowcy wykorzystując klonowanie i genetyczną modyfikację stworzyli perfekcyjną istotę ludzką wówczas nazwaną On. Potem dopiero w wyniku różnych wydarzeń dostał miano Adama Warlocka. Z uwagi na unikalną genetyczną strukturę biologiczną Adam Warlock ma sporo nadludzkich mocy. Między innymi ma nadludzką siłę, wytrzymałość i zręczność. Ma także możliwość manipulacji energię i zdolność telepatii.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w maju 2023 roku tylko w kinach.

