Strażnicy Galaktyki 3 - dlaczego nie ma zwiastuna online? Ten złoczyńca może podbić MCU

Fot. Marvel

Ekskluzywnie dla uczestników wydarzenia San Diego Comic-Con pokazano zwiastun do filmu Strażnicy Galaktyki 3. Chukwudi Iwuji miał szansę przedstawić się na panelu jako nowy złoczyńca w MCU. Aktor wcieli się w postać znaną jako High Evolutionary i zapowiedział, że widzowie mogą spodziewać się czarującego, szalonego i niebezpiecznego socjopaty.

Jak dużą rolę antagonista odgrywa w historii? Możecie być zaskoczeni.

Strażnicy Galaktyki 3 - High Evolutionary

Chukwudi Iwuji powiedział portalowi ComicBook.com, że High Evolutionary będzie: czarującym, szalonym, aroganckim i niebezpiecznym socjopatą.

Wielu fanów Marvela próbuje rozgryźć, jak szalony naukowiec pojawi się w przygodach Strażników Galaktyki. Wiemy, że w filmie zostanie pokazana przeszłość Rocketa, który jest ważną postacią dla reżysera Jamesa Gunna. Nic dziwnego, że większość spekulacji zakłada, że to złoczyńca mógł stać za stworzeniem zmodyfikowanego genetycznie szopa pracza.

Aktor powiedział jednak, że High Evolutionary odegra naprawdę dużą rolę w filmie.

To takie ciekawe, że ludzie zawężają jego rolę do Rocketa, ponieważ High Evolutionary będzie wielkim złym tego filmu. Więc odgrywa naprawdę dużą rolę w historiach wielu bohaterów i myślę, że w związku z tym pojawi się kilka niespodzianek.

https://twitter.com/ComicBook/status/1551279394802569236

Strażnicy Galaktyki 3 - jaki będzie główny antagonista?

Chukwudi Iwuji powiedział, że James Gunn poinstruował go, że choć High Evolutionary będzie bardzo potężnym antagonistą, to aktor musi znaleźć sposób, by trochę zakotwiczyć go w rzeczywistości. W związku z tym postać pokrzyżuje trochę kilka różnych gatunków: będzie to mieszanka czarnego charakteru z Jamesa Bonda, szalonego naukowca i złoczyńcy Marvela.

I wtedy jest także coś - i mówię to przez moje doświadczenie z Shakespearem - coś bardzo w stylu szaleństwa Króla Leara i Ryszarda III.

Co zapewne wzbudzi mieszane uczucia wśród fanów, High Evolutionary niekoniecznie będzie bardzo komiksowy. Aktor co prawda przyjrzał się historii postaci i materiałom źródłowym, jednak z Jamesem Gunnem stworzą własną wersję bohatera i zmienią kilka rzeczy.

Strażnicy Galaktyki 3 - dlaczego nie ma zwiastuna online?

Wiele osób było zawiedzonych, że zwiastun pokazano ekskluzywnie na San Diego Comic-Con i nie jest dostępny online. James Gunn w związku z tym odpowiedział jednemu z fanów, który nie był zadowolony z takiego obrotu spraw. Reżyser wytłumaczył, że także chciałby pokazać wszystkim zapowiedź, jednak zdjęcia zakończono niedawno i niektóre rzeczy nie wyglądają jeszcze tak, jakby chciał. I to nie wina Marvela, ale także jego decyzja.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1551380641333145600

