Strażnicy Galaktyki 3 - Zole Saldana sugeruje, że to będzie jej ostatni występ jako Gamora

Gwiazda Strażników Galaktyki, Zoe Saldana wypowiedziała się w jednym z wywiadów na temat nadchodzącej trzeciej części. Jej słowa sugerują, że może to być jej pożegnanie z rolą. Przypomnijmy, że aktorka zadebiutowała jako Gamora w pierwszej części Strażników z 2014 roku i powtórzyła ją w kontynuacji oraz dwóch częściach Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry. Czy Strażnicy Galaktyki 3 będą jej ostatnim filmem?

W fabule nadchodzącego widowiska, bohaterka ma podobno stać na czele składu Ravegers. Pamiętajmy, że jest to postać Gamory z 2014 roku, co sugerowałoby nam nowe otwarcie dla tej postaci. Saldana sugeruje jednak, że równie dobrze może to oznaczać koniec.

[Filmowanie] zaczęło się na początku dość gorzko, bo oczywiście przeczuwasz koniec, ale jestem tak szczęśliwa, że po raz kolejny dostałam możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi. - mówi Saldana w rozmowie z Entertainment Weekly. - Miałam rozwój, którego byłam świadkiem ja sama, ale też mój reżyser i obsada. Jestem wdzięczna za to błogosławieństwo. Muszę powiedzieć, że to było bardzo słodkie odejście.

Słowa aktorki brzmią dość definitywnie, ale pamiętajmy, że w Kinowym Uniwersum Marvela nigdy nie można być pewnym. Być może Saldana po czasie siądzie z Marvel Studios do rozmów na temat przyszłości bohaterki, a może rzeczywiście sama zdecydowała, że będzie to idealna okazja do pożegnania się z tym światem. James Gunn, reżyser widowiska zapowiedział, że koniec trylogii będzie domknięciem historii tej drużyny w tym składzie. Dla niego zapewne też będzie to koniec przygody z MCU, bo od 1 listopada zajmie się pracą nad planowaniem filmowego i serialowego uniwersum DC.

Premiera filmu 5 maja 2023 roku.