Strażnicy Galaktyki - ujawniono kiedy wystartuje kolejka inspirowana filmem

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind to nowa kolejka górska w parku Disney World inspirowana filmem Strażnicy Galaktyki, której powstanie ogłoszono na początku 2021 roku. Teraz ujawniono, że nowa atrakcja zostanie otwarta latem 2022 roku.

Ponadto ujawniono, że Glenn Close powtórzy swoją rolę Nova Prime, dowódczyni oddziałów Nova Corps z planety Xandar w galerii Wonder of Xandar. To nowy obszar w parku, w którym goście zobaczą prezentację w stylu planetarium, podczas której dowiedzą się więcej o Xandarianach i ich zaawansowanej technologii. Nie wiadomo czy atrakcja jest częścią kolejki górskiej inspirowanej Strażnikami czy galerią, którą można będzie przejść samemu, bez przewodnika.

Dla przypomnienia w 2023 roku do kin trafi trzecia część przygód Strażników Galaktyki, a wcześniej, bo w 2022 roku na Disney+ zadebiutuje specjalna, świąteczna produkcja z bohaterami.