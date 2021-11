Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - wstrzymano prace. Jest oświadczenie

Marvel

Jak donosi Deadline, prace nad filmem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zostały wstrzymane. Według informacji opublikowanych im przez Marvel Studios powodem jest kontuzja Letitii Wright, która potrzebuje więcej czasu, by dojść do siebie. Przerwa potrwa do stycznia 2022 roku i wówczas wszyscy, łącznie z Wright, mają wrócić na plan. Dziennikarze twierdzą, że obrażenia aktorki były poważniejsze, niż pierwotnie zakładano. Mowa jest między innymi złamanej kości ramiennej i wstrząsie mózgu. Był to efekt wypadku na planie.

Przerwa jest spowodowana tym, że Shuri odgrywa kluczową rolę w Czarnej Panterze 2, bo według plotek siostra T'Challi przejmie miano po zmarłym superbohaterze.

Nadal nie wiadomo, jak Marvel Studios zamierza rozwiązać problem szczepionki przeciwko koronawirusa. Aktorka umieściła w 2020 roku film na Twitterze, który później usunęła. Dotyczył antyszczepionkowych i transfobicznych teorii. Problem polega na tym, że agencja rządowa zdecydowała, że wszyscy odwiedzający Stany Zjednoczone, którzy nie są imigrantami albo obywatelami, muszą być w pełni zaszczepieni.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera 11 listopada 2022 roku. Nie wiadomo, czy ta sytuacja wpłynie na ponownie opóźnienie premiery.