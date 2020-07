Strażnicy Galaktyki spotkali nowego Pożeracza Światów. Nie, to nie Galactus

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Strażnicy Galaktyki w poświęconej własnej drużynie serii komiksowej Marvela wyruszyli na nową misję. Jej celem jest przejęcie tzw. Konwertera Typu D, kosmicznej technologii, która dosłownie i w przenośni pozwala "wysysać" kolejne planety - działa ona na podobnej zasadzie jak Galactus. Przygoda ta koniec końców doprowadziła bohaterów do spotkania z nowym Pożeraczem Światów.

Castor Gnawbarque III, zamożny kosmita o wyglądzie przywodzącym na myśl... bobra, znacznie zwiększył swoją władzę w zamieszkiwanym przez siebie rejonie wszechświata. Wiedząc, że Strażnicy wraz z dawnym wrogiem, Rocketem, wylądowali na jego planecie, wynajął on zabójcę Blackjacka O'Hare w celu zabicia szopa.

Bohaterowie operują w tej części kosmosu, ponieważ to Castor ma w swojej kolekcji Konwerter Typu D. Co ciekawe, maszyna ta wyglądem przypomina hełm Galactusa, natomiast działa na zasadzie wysysania energii z danego świata. Kosmita już wcześniej kłamał w jej sprawie, twierdząc, że urządzenie jest tylko źródłem "czystej energii", które umożliwia pobieranie energii geotermalnej z wnętrza planety. Sęk w tym, że w rzeczywistości pozyskane pokłady energii sprzedaje on innym obcym, powiększając w ten sposób swój majątek.

Guardians of the Galaxy #4 - plansze

Komentatorzy spekulują, że w Marvelowskim uniwersum może istnieć więcej postaci, które posiadają podobne konwertery - nie jest jasne, czy Dom Pomysłów zdecyduje się na rozwijanie tego wątku.