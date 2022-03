Strażnicy Galaktyki - świąteczna produkcja najlepszym, co zrobił Gunn? Reżyser komentuje

materiały prasowe

Świąteczny program ze Strażnikami Galaktyki nie ma jeszcze daty premiery, ale wielu fanów liczy na to, że produkcja ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku. Obecnie James Gunn pracuje nad Strażnikami Galaktyki Vol. 3 oraz właśnie nad Holiday Special. Reżyser w rozmowie RadioTimes podzielił się swoimi wrażeniami na temat projektu.

The Holiday Special to najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w życiu. To zupełnie niedorzeczne i każdego dnia nie możemy uwierzyć, że to robimy. Wszyscy go uwielbiamy. Jest niepodobny do niczego, co ktokolwiek wcześniej widział. Nie mogę się doczekać, aż ludzie go zobaczą. I to już całkiem niedługo. Wiesz, wyjdzie w Boże Narodzenie. To nie tak, że ludzie muszą czekać tak długo.

Dodał, że produkcja jest kanoniczna i fani dowiedzą się rzeczy istotnych przed trzecią częścią produkcji. W specjalnym filmie ma być kilka gościnnych występów postaci z MCU, ale niestety nie wiemy, kto to może być. W obsadzie Guardians of the Galaxy Holiday Special znaleźli się Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff i Sean Gunn.

