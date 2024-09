Strój Pingwina w pełni "poprawny anatomicznie". W serialu mogą pojawić się sceny erotyczne?

Max

Premiera serialu Pingwin już niebawem. Colin Farrell powróci do roli ikonicznego przestępcy z Gotham i postara się zagarnąć kawałek miasta i władzy dla samego siebie. Chociaż Pingwin władzy nigdy nie ma dość, to aktor wcielający się w niego miał dość specjalnego kostiumu, który nosił każdego dnia na planie, by powiększyć masę swojego ciała i pasować do wizji reżysera. Okazało się przy okazji, że strój był w pełni zgodny anatomicznie z ludzkim ciałem, a to oznacza obecność również narządów płciowych. Nic nie wskazuje na to, żeby było to konieczne do kręcenia scen erotycznych z udziałem tego bohatera, ale dopiero czas pokaże.

To tam było, stary... To tam było. Byłem w pełni poprawny anatomicznie. - powiedział Colin Farrell.

Pingwin - opis fabuły

W serialu Pingwin mamy zobaczyć, jak główny bohater walczy o władzę w przestępczym półświatku Gotham po tym, jak poprzedni król został obalony w Batmanie. Istotnym wątkiem będzie jego skomplikowana relacja z matką.

Pingwin

W obsadzie są również Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Pingwin - premiera odbędzie się 20 września 2024 roku.