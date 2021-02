HBO ma plany. Co dalej z serialami Barry, Kraina Lovecrafta i Sukcesja?

fot. HBO

Casey Bloys, dyrektor ds. treści HBO i HBO Max udzielił wywiadu portalowi Deadline. W nim wypowiedział się między innymi o serialu Sukcesja, który niedawno wznowił produkcję 3. sezonu w Nowym Jorku. Bloys wyjawił, że był plan, aby kręcić nową odsłonę w Los Angeles, gdy to miasto wyglądało lepiej na początku pandemii. Jednak szybko sytuacja się zmieniła i powrócono do nowojorskiej opcji. Dyrektor wyjawił, że jeśli pandemia znowu nie pokrzyżuje planów produkcyjnych, to spodziewa się, że 3. sezon Sukcesji będzie miał swoją premierę w czwartym kwartale 2021 roku.

Natomiast inny popularny serial HBO, Barry, już ma napisany 4. sezon, jeszcze przed premierą 3. odsłony, do której zdjęcia opóźniła pandemia. Taką informację zdradził główny aktor i współtwórca serii, Bill Hader, w rozmowie z Sethem Meyersem. Bloys w wywiadzie dla Deadline stwierdził, że stacja nie ma w zwyczaju dawać zielonego światła na kolejny sezon, jeszcze przed premierą najnowszego, jednak zaznaczył, że to bezpieczny zakład, aby twierdzić, że Barry dostanie następną serię.

materiały prasowe

Ponadto Bloys wyjawił, że HBO chciałoby dalej pracować z Michaelą Coel, twórczynią i gwiazdą bardzo dobrze przyjętej produkcji, Mogę Cię zniszczyć. Sama Coel przyznała w 2020 roku, jeszcze przed finałem swojego projektu, że ma w głowie plan na kolejną serię.

Bloys wypowiedział się również o 2. sezonie serialu Kraina Lovecrafta. Wyjawił, że obecnie showrunner projektu, Misha Green, pracuje z małym zespołem scenarzystów nad pomysłami dotyczącymi kolejnej odsłony, zatem ma nadzieję, że ta powstanie.