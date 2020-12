Play Now - premiery na grudzień 2020. Jakie filmy i seriale w ofercie?

Źródło: MGM/Eon Productions/JustWatch

Play Now oferuje różne pakiety w ramach, których można uzyskać dostęp do wielu filmów i seriali. Dla wielu zachętą będzie pakiet HBO GO, dzięki któremu uzyskamy dostęp do biblioteki platformy streamingowej. W grudniu będą tutaj dostępne serialowe hity: Od nowa, 30 srebrników, Cztery wesela i pogrzeb oraz Mroczne materie.

Oczywiście HBO GO ma wiele więcej seriali, do których dostęp można uzyskać dzięki pakietowi w Play Now. Dostępne są też inne pakiety: EXTRA, SPORT, NEWS oraz PODSTAWOWY. Zobaczcie, co będzie można zobaczyć w grudniu na Play Now:

Oferta HBO:

Pakiet PODSTAWOWY:

Pakiet KIDS: Psi patrol, Pingwiny z Madagaskaru, Awatar: Legenda Aanga, SpongeBob Kanciastoporty oraz Harmidom.

Pakiet SPORT:

2020 FIA Formula One World Championship

Formula 1 Rolex Sakhir Grand Prix 2020 - 4-6 grudnia

Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020 - 11-13 grudnia

Formula 1 Rolex Sakhir Grand Prix 2020 - 4-6 grudnia Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020 - 11-13 grudnia Ligue 1 Uber Eatrs (liga francuska):

Paris Saint-Germain - Olympique Lyon - 13 grudnia

Paris Saint-Germain - Olympique Lyon - 13 grudnia Carabao Cup (Puchar Ligi Angielskiej)

Arsenal FC - Manchester City - 22 grudnia

Arsenal FC - Manchester City - 22 grudnia Seria A

Juventus - Atalanta Bergamo - 16 grudnia

Juventus - Atalanta Bergamo - 16 grudnia Bundesliga

Bayern Monachium - RB Lipsk - 5 grudnia

Bayern Monachium - RB Lipsk - 5 grudnia LaLiga Santander

Sevilla FC - Real Madryt - 5 grudnia

Pakiet PLAY NOW TV BOX: Indie z powietrza, Łowcy wirusów, Obłudna gra, The Walking Dead - sezon 10.,

Pakiet EXTRA

Powrót do przyszłości

Niepamięć

Piotruś Królik

Fajbusiewicz: rozmowy o zbrodni - sezon 3. - od 25 grudnia

WYPOŻYCZALNIA

HBO/BBC