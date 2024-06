Zwiastun serialu Sunny. Rashida Jones rozwiązuje zagadkę z robotem

fot. Apple TV+

Sunny to nowy dramat komediowy, w którym Rashida Jones nie tylko występuje, ale także pełni funkcje producentki wykonawczej. Serial, opierający się na książce Colina O'Sullivana, opowiada historię Amerykanki mieszkającej w Kyoto. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż i syn znikają w tajemniczych okolicznościach. W ramach "pocieszenia" otrzymała tytułowego Sunny, robota wyprodukowanego przez firmę jej ukochanego. Szybko okazuje się, że bohaterka połączy z nim siły, aby wspólnie odkryć mroczną prawdę. Zobaczcie zwiastun.

Sunny - zwiastun

Sunny - obsada, produkcja

Oprócz Jones, w serialu występują Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy oraz Jun Kunimura.

Serial jest produkcją studia A24 dla platformy streamingowej Apple TV+. Twórczynią, showrunnerką oraz scenarzystką Sunny jest Katie Robbins. Za kamerą stanęła Lucy Tcherniak, która wcześniej pracowała nad The End of the F***ing World dla Netfliksa.

Sunny wyniesie łącznie 10 odcinków. 10 lipca 2024 roku zadebiutują pierwsze dwa epizody, a kolejne będą pojawiać się kolejno co tydzień.