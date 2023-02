Super Bowl 2023 - jakie filmy będą promowane? Nadchodzą zwiastuny hitów

fot. materiały prasowe

Finał Super Bowl to największe wydarzenie roku. Tak jest co roku i nic w tym aspekcie się nie zmienia. W 2021 roku oglądało je na żywo 112 mln widzów. Dlatego też największe telewizje, platformy streamingowe oraz dystrybutorzy filmowi wydają krocie na to, by się tam promować. W tym roku za 30-sekundowy czas emisji muszą zapłacić rekordowe 7 mln dolarów. A niektórzy kupią więcej niż 30 sekund na dłuższe materiały filmowe. Jednak one generują efekt i są tego warte.

Super Bowl 2023 - jakie filmy?

Według raportu Deadline na pewno mamy zobaczyć zapowiedzi takich tytułów jak: Flash, Szybcy i wściekli 10, Kokainowy miś, Ant-Man i Osa: Kwantomania, Strażnicy Galaktyki 3, Mała Syrenka, Między nami żywiołami, Krzyk VI, Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, Transformers: Przebudzenie bestii oraz - tutaj nie ma 100% potwierdzenia - Indiana Jones i artefakt przeznaczenia oraz The Marvels. Nie mamy oczekiwać spotów serialu Tajna Inwazja oraz filmu Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Na ten moment nie wiadomo, jakie seriale mogą być promowane.

Na ten moment wiadomo o takich tytułach. Nie jest wykluczone, że pojawi się coś niespodziewanego. Do tego oczywiście będą jeszcze specjalne reklamy, które jak zawsze za duże pieniądze są przygotowywane na Super Bowl. Wszystko dla Was, jak co roku, zbierzemy.

Wydarzenie odbędzie się w nocy czasu polskiego z 12 na 13 lutego 2023 roku.