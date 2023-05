Super Mario Bros - motyw muzyczny z gry trafił do Biblioteki Kongresu. Melodia stała się częścią amerykańskiego dziedzictwa

fot. materiały prasowe

Już 26 maja animacja Super Mario Bros. Film będzie mieć premierę w polskich kinach. To film oparty na kultowej serii gier od Nintendo, których bohaterem jest ikoniczny, wąsaty hydraulik. W nowej produkcji Mario łączy siły z księżniczką Peach i kilkoma innymi sojusznikami, aby pokonać potwornego najeźdźcę, Bowsera.

Od debiutu w 1985 roku sprzedano ponad 380 milionów egzemplarzy gry Super Mario na całym świecie. Jest wśród piątki najlepiej sprzedających się gier w historii. Cieszy się niemalejącą popularnością i nie ma gracza, który nie zna charakterystycznego motywu muzycznego z tej gry Nintendo, którego autorem jest Koji Kondo. Dlatego Biblioteka Kongresu w USA uznała, że melodia trafi do Krajowego Rejestru Nagrań (National Recording Registry). To pierwsza sytuacja, w której nagranie muzyczne z gry wideo stanie się częścią tej instytucji.

Od 2002 roku w Rejestrze znalazło się ponad 600 nagrań. Każdego roku biblioteka wybiera niewielką liczbę sampli audio, które mają duży zasięg oraz reprezentują różnorodności amerykańskiego dziedzictwa dźwiękowego. Bibliotekarka Kongresu Carla Hayden wyjaśniła misję i proces selekcji nagrań, które trafiają do Rejestru.

Krajowy Rejestr Nagrań ma na celu zachowanie naszej historii poprzez nagrania dźwiękowe, odzwierciedlając zróżnicowaną kulturę naszego narodu. Biblioteka narodowa z dumą pomaga zapewnić ochronę tych nagrań dla przyszłych pokoleń, a my z wdzięcznością przyjmujemy wkład ludzi w to jakie piosenki, przemówienia, podcasty lub nagrane dźwięki powinniśmy chronić w następnej kolejności. Otrzymaliśmy w tym roku ponad 1100 publicznych nominacji nagrań do dodania do rejestru.

W Rejestrze znajdują się m.in. takie utwory, jak świąteczny hit Mariah Carey pt. All I Want For Christmas Is You, piosenka Gasolina w wykonaiu rapera Daddy Yankee's, a także przemówienie I Have a Dream Martina Luthera Kinga Jr. z 1963 roku.

Super Mario Bros. Film - zdjęcia i plakaty

Super Mario Bros. Film - plakat

Super Mario Bros. Film - obsada głosowa i twórcy

Głosu głównemu bohaterowi w oryginalnej wersji użycza Chris Pratt. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike. Za reżyserię animacji odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz napisał Matthew Fogel.