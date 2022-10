Super Mario Bros - oto pierwszy plakat animacji na podstawie kultowej serii gier. Wiadomo, kiedy zwiastun

materiały prasowe

Super Mario Bros: The Movie to nadchodzący film animowany od Universal Pictures i Illumination oparty na kultowej serii gier od Nintendo. Do sieci trafił pierwszy plakat produkcji. Grafika jest dostępna poniżej. Natomiast zwiastun animacji ma pojawić się już 6 października w czasie specjalnej prezentacji Nintendo.

Szczegóły fabuły animacji są trzymane w tajemnicy. Dla przypomnienia w oryginale gracze sterowali hydraulikiem Mario oraz jego bratem Luigim, których zadaniem było ocalenie księżniczki Peach porwanej przez Bowsera.

Super Mario Bros - plakat

fot. materiały prasowe

Super Mario Bros - obsada i twórcy

Głosu Mario w filmie użycza Chris Pratt. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike. Za reżyserię odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz napisał Matthew Fogel.

Super Mario Bros - premiera filmu na świecie 7 kwietnia 2023 roku.