Super Mario Bros - bohaterowie i złoczyńca na plakatach promujących animację

fot. materiały prasowe

Super Mario Bros: The Movie to animacja oparta na kultowej serii gier wideo od Nintendo. Do sieci trafiły plakaty promujące produkcję. Możemy na nich zobaczyć głównych bohaterów oraz antagonistę filmu.

Szczegóły fabuły nie są znane. Jednak dotychczasowe materiały promocyjne pokazały, że podobnie jak w serii gier Mario będzie musiał zmierzyć się z Bowserem i jego armią.

Super Mario Bros - plakaty i zdjęcia

Super Mario Bros

Super Mario Bros - obsada i twórcy

Głosu Mario w filmie użycza Chris Pratt. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike. Za reżyserię odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz napisał Matthew Fogel.

Super Mario Bros - premiera filmu na świecie 7 kwietnia 2023 roku.