Superbohaterowie Marvela jako przerażające zombie. Te okładki to istny horror
Marvel pokazał nowe warianty okładek, na których tacy superbohaterowie jak Emma Frost, Thor, Miles Morales czy Spider-Girl zamieniają się w krwiożercze zombie.
Pojawiły się nowe widowiskowe okładki Marvela, które trafią do sprzedaży 17 września, wprowadzając czytelników w nastrój idealny na Halloween. Chodzi oczywiście o warianty Marvel Zombies, które przedstawiają znanych komiksowych herosów jako przerażające i mięsożerne potwory prosto z horrorów. Na grafikach zobaczycie między innymi mroczne wersje Thora, Emmy Frost, Spider-Girl czy Milesa Moralesa.
Superbohaterowie Marvela jako przerażające zombie
Warianty okładek Marvel Zombies od Marvela możecie obejrzeć w poniższej galerii. Dajcie znać, jak Wam się podobają.
Zombie Marvela zmierzają na mały ekran
To dobra chwila, by przypomnieć, że na mały ekran także zmierzają potwory. 24 września na platformie Disney+ odbędzie się premiera Marvel Zombies. To nowy serial Marvela z kategorią wiekową R. Możemy spodziewać się dużo przemocy i krwi, co niegdyś było nie do pomyślenia w MCU.
Z opisu fabuły wiemy, że Avengersi, niegdyś chroniący Ziemię, teraz staną się zagrożeniem, zamieniając w groźne zombie. Zdesperowana grupa ocalałych trafi na trop, który może zaprowadzić ich do powstrzymania potężnych nieumarłych. Wyruszą więc w niebezpieczną podróż po nowej dystopijnej rzeczywistości, by znaleźć rozwiązanie problemu.
Źródło: Marvel.com
