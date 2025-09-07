Superbohaterowie Marvela jako przerażające zombie. Te okładki to istny horror

Fot. Marvel

Pojawiły się nowe widowiskowe okładki Marvela, które trafią do sprzedaży 17 września, wprowadzając czytelników w nastrój idealny na Halloween. Chodzi oczywiście o warianty Marvel Zombies, które przedstawiają znanych komiksowych herosów jako przerażające i mięsożerne potwory prosto z horrorów. Na grafikach zobaczycie między innymi mroczne wersje Thora, Emmy Frost, Spider-Girl czy Milesa Moralesa.

Superbohaterowie Marvela jako przerażające zombie

Warianty okładek Marvel Zombies od Marvela możecie obejrzeć w poniższej galerii. Dajcie znać, jak Wam się podobają.

DEATH OF THE SILVER SURFER #5 (wariant Marvel Zombies)

Zombie Marvela zmierzają na mały ekran

To dobra chwila, by przypomnieć, że na mały ekran także zmierzają potwory. 24 września na platformie Disney+ odbędzie się premiera Marvel Zombies. To nowy serial Marvela z kategorią wiekową R. Możemy spodziewać się dużo przemocy i krwi, co niegdyś było nie do pomyślenia w MCU.

Z opisu fabuły wiemy, że Avengersi, niegdyś chroniący Ziemię, teraz staną się zagrożeniem, zamieniając w groźne zombie. Zdesperowana grupa ocalałych trafi na trop, który może zaprowadzić ich do powstrzymania potężnych nieumarłych. Wyruszą więc w niebezpieczną podróż po nowej dystopijnej rzeczywistości, by znaleźć rozwiązanie problemu.