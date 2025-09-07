Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Superbohaterowie Marvela jako przerażające zombie. Te okładki to istny horror

Marvel pokazał nowe warianty okładek, na których tacy superbohaterowie jak Emma Frost, Thor, Miles Morales czy Spider-Girl zamieniają się w krwiożercze zombie.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Marvel Zombies 
marvel zombie komiksy
Marvel zombies komiksy okładki Fot. Marvel
Reklama

Pojawiły się nowe widowiskowe okładki Marvela, które trafią do sprzedaży 17 września, wprowadzając czytelników w nastrój idealny na Halloween. Chodzi oczywiście o warianty Marvel Zombies, które przedstawiają znanych komiksowych herosów jako przerażające i mięsożerne potwory prosto z horrorów. Na grafikach zobaczycie między innymi mroczne wersje Thora, Emmy Frost, Spider-Girl czy Milesa Moralesa. 

Superbohaterowie Marvela jako przerażające zombie

Warianty okładek Marvel Zombies od Marvela możecie obejrzeć w poniższej galerii. Dajcie znać, jak Wam się podobają. 

DEATH OF THE SILVER SURFER #5 (wariant Marvel Zombies)

arrow-left
DEATH OF THE SILVER SURFER #5 (wariant Marvel Zombies)
Fot. Marvel
arrow-right

Zombie Marvela zmierzają na mały ekran

To dobra chwila, by przypomnieć, że na mały ekran także zmierzają potwory. 24 września na platformie Disney+ odbędzie się premiera Marvel Zombies. To nowy serial Marvela z kategorią wiekową R. Możemy spodziewać się dużo przemocy i krwi, co niegdyś było nie do pomyślenia w MCU.

Z opisu fabuły wiemy, że Avengersi, niegdyś chroniący Ziemię, teraz staną się zagrożeniem, zamieniając w groźne zombie. Zdesperowana grupa ocalałych trafi na trop, który może zaprowadzić ich do powstrzymania potężnych nieumarłych. Wyruszą więc w niebezpieczną podróż po nowej dystopijnej rzeczywistości, by znaleźć rozwiązanie problemu. 

Źródło: Marvel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Marvel Zombies 
marvel zombie komiksy
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Marvel Zombies Przygodowy

Najnowsze

1 lego gwiezdne wojny gwiazda śmierci
-

Oto jeden z największych zestawów LEGO w historii. Fani Gwiezdnych Wojen - szykujcie portfele

2 Wednesday - Enid
-

Wednesday - z kim powinna skończyć Enid? Aktorka gasi zapał fanów

3 Specjalne wyróżnienie: Legolas - ani razu nie płakał na ekranie
-

Władca pierścieni: czy ktoś nowy może zagrać Legolasa? Orlando Bloom o The Hunt for Gollum

4 Jonathan Bailey w Wicked
-

Znany aktor ogłasza przerwę od kariery w szczycie sławy. Powód może wzruszyć

5 Hollow Knight: Silksong
-

Co łączy Hollow Knight: Silksong i Stardew Valley? Zagadka rozwiązana

6 Fragment plakatu filmu Obecność 4
-

Najlepsze otwarcie w historii franczyzy! Ten horror bije teraz rekordy w kinach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e20

One Piece

s2025e35

Running Man

s09e02

Selviytyjät Suomi

s01e06

s01e17
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów

04

wrz

Gra

Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Majors
Jonathan Majors

ur. 1989, kończy 36 lat

Evan Rachel Wood
Evan Rachel Wood

ur. 1987, kończy 38 lat

Michael Emerson
Michael Emerson

ur. 1954, kończy 71 lat

David Dawson
David Dawson

ur. 1982, kończy 43 lat

Alex Kurtzman
Alex Kurtzman

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV