Superbohaterowie nie powinni być mroczni? Reżyser Supermana o podejściu do gatunku

Richard Donner to kultowy reżyser wielu znakomitych filmów. Poza serią Zabójcza Broń to przecież on osiągnął wielki sukces w kinie z filmem Superman, w którym Christopher Reeve zagrał główną rolę. Filmowiec udzielił nowego wywiadu brytyjskiemu portalowi The Telegraph, w którym zapytano go o gatunek filmów superbohaterskich.

Przede wszystkim Donnerowi nie podoba się to, że współcześnie reżyserzy chcą tworzyć cyniczne i przygnębiającego historie oparte na komiksach o superbohaterach. Gdy jest to tak mroczne i pełne negatywnych emocji, Donner nie czerpie z tego żadnej rozrywki. Uważa wręcz, że mamy wystarczająco realistycznych filmów, by ten gatunek oferował coś zupełnie innego.

Odniósł się także do słynnych komentarzy Martina Scorsese z 2019 roku, który przyrównał filmy superbohaterskie do parku rozrywki. Zwraca uwagę, że współczesne kino czasem zapomina o historii i skupia się na efekciarstwie technologicznym.

- Chciałbym sobie stworzyć jeden z takich parków rozrywki. Problem polega na tym, że często nasza branża działa tak: jeśli nowatorskie rozwiązania technologiczne stają się powszechnie dostępne, są całkowicie źle wykorzystywane. Jednocześnie jednak co jakiś czas można zobaczyć cudowne historie w tych filmach - mówi reżyser.

Richard Donner komplementuje też Wonder Woman z 2017 roku, która według niego ma podobne emocje do jego Supermana. Sama Patty Jenkins mówiła, że inspiruje się twórczością Donnera.

Reżyser powoli przygotowuje się do realizacji filmu Zabójcza broń 5.