Superbohaterskie filmy nudzą się widzom? Producent Spider-Mana w to nie wierzy

Sony

Chris Miller, współtwórca hitów Spider-Man Uniwersum oraz Spider-Man: Poprzez multiwersum wyjawił w wywiadzie, że nie wierzy w prawdziwość konceptu zmęczenia filmami superbohaterskimi.

Chris Miller - komentarz

Komentarz filmowca wpisuje się w trend: ludzie nie są zmęczeni gatunkiem, tylko nie lubią złych i wtórnych filmów. Tak powiedział w rozmowie z Rolling Stone:

- Nie wierzę w zmęczenie filmami superbohaterskimi. Wierzę jednak w to, jakie wrażenie buduje film, który wygląda jak coś, co widziałem już wielokrotnie. Jeśli wykorzystujesz tę samą strukturę historii, ten sam styl, klimat i wizualny ton jak w filmach i serialach, które już wcześniej powstały, nieważne, jaki to gatunek filmowy, to po prostu będzie nudne dla ludzi.

Zdaniem Chrisa Millera i Phila Lorda w takich filmach nieważne są easter eggi i inne szalone rzeczy dziejące się na ekranie. Tak jak według nich w Poprzez multiwersum ludziom najbardziej podobają się kameralne sceny Milesa z rodziną, które wywołuje emocje.

Panowie zdradzili też ciekawostkę, że jak zaczęli prace nad Spider-Man Uniwersum włodarze studiów filmów w Hollywood bali się, że widzowie nie zrozumieją konceptu alternatywnych światów równoległych. Wyjaśnili im, że są mądrzejsi niż sądzą, a do tego pokazy testowe pokazały im, że sceny z multiwersum ludzi elektryzowały.