Grób Supergirl jako miejsce pielgrzymek. Ujawniono ostateczny los bohaterki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W ramach wydarzenia Future State DC pokazuje, co stanie się z wieloma z najbardziej znanych bohaterów w przyszłości - tym razem przyszedł czas na Supergirl. Z zeszytu Kara Zor-El Superwoman #2 wynika, że heroina spocznie w grobie tuż obok psa Krypto; co więcej, jej los zainspiruje miliony istnień w całym uniwersum.

W evencie zobaczyliśmy już bohaterkę, która w przypływie gniewu zaatakowała kolejnego Supermana, Jona Kenta. Jak ujawnia jednak najnowsza historia z jej udziałem, koniec końców Kara opuści naszą planetę, by znaleźć schronienie na Księżycu; tam też zbuduje własną wersję Fortecy Samotności. Określana w przyszłości jako Superwoman heroina na Srebrnym Globie będzie wieść spokojne życie i poddając się medytacji próbować ujarzmić nieustannie targającą nią agresję.

Ten spokój istnienia przerwie ostatecznie przybycie do Fortecy tajemniczej kosmitki, Lynari, jak również przedstawicieli zupełnie innej rasy obcych - ci ostatni pragną raz na zawsze uśmiercić Supergirl. Gdy Kara będzie szykować się do zadania ciosów, Lynari powstrzyma ją, by później odebrać moce agresorom.

Jak się okazało po wielu latach, walka ta zrodziła nieoczekiwany efekt: istoty z całej galaktyki uczestniczą w pielgrzymkach do ulokowanego w Fortecy Samotności grobu bohaterki, uznając ją za postać, która przyczyniła się do zapanowania pokoju we wszechświecie. W zbiorowej świadomości to właśnie ją przyjmuje się za osobę, która zmieniła wrogie zamiary prowadzącej liczne wojny rasy kosmitów.

Kara Zol-El Superwoman #2 - plansze