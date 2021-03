Supergirl - zdjęcia z premierowego odcinka finałowego sezonu. Bohaterka kontra Lex Luthor

The CW

Serial Supergirl powraca z finałowym, 6. sezonem na antenę stacji The CW już 30 marca. Premierowy epizod nosi tytuł Rebirth. Będzie to pierwszy odcinek wyemitowany od prawie roku, po przerwaniu 5. serii z powodu trwającej pandemii koronawirusa i późniejszego zamknięcia produkcji. Podobnie jak w wielu innych serialach, kilka pierwszych odcinków powinno podsumować historię z poprzedniego sezonu, zanim przejdziemy do głównej historii ostatniej odsłony. Zadebiutowały zdjęcia promujące ten odcinek. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

W premierowym epizodzie Kara kontynuuje swoją walkę z Lexem Luthorem. W celu pokonania brata, Lena werbuje cały zespół, w tym Alex, J'onna, Brainiaca, Dreamer i Kelly. Jednak Supergirl zdaje sobie sprawę, że jedynym sposobem na pokonanie złoczyńcy jest poświęcenie się. Ponadto w serialu ma pojawić się młoda Cat Grant, w którą wcieli się Eliza Helm.

Supergirl 6x01

W obsadzie finałowego sezonu znajdują się między innymi Melissa Benoist, Jon Cryer, Katie McGrath, Chyler Leigh, David Harewood oraz Nicole Maines.