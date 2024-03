Superman - Lex Luthor wygląda na olbrzyma na zdęciu z fanką. Jest też nowe wideo z planu

fot. materiały prasowe

James Gunn to nie tylko współszef DC z Peterem Safranem, ale też reżyser i scenarzysta filmu Superman, który będzie pierwszą kinową produkcją nowego uniwersum. Obecnie zdjęcia są kręcone w śnieżnej Norwegii, w której - jak można się domyślić - filmowano sceny z Fortecą Samotności Człowieka ze Stali. James Gunn opublikował na Instagramie wideo z helikoptera, pokazujące krajobraz miejscowości Svalbard, w której pracują z ekipą filmową.

Superman - wideo zza kulis

Superman - olbrzymi Lex Luthor

Do sieci trafiło zdjęcie Nicholasa Houlta z fanką, przy której aktor grający Lexa Luthora wygląda na olbrzyma. Niektórzy mogą jednak nie wiedzieć, że ma on 190 cm wzrostu. Dzięki temu zdjęciu znów możemy zobaczyć, jak aktor prezentuje się całkowicie bez włosów, tak jak zobaczymy go w roli Luthora.

Superman: Legacy - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielą w nadchodzącej superbohaterskiej produkcji.

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman - premiera w 2025 roku w kinach.