Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Scenarzysta komiksów o Supermanie ocenił film Gunna. Jednoznaczny werdykt

Grant Morrison​ ocenił nowego Supermana. James Gunn inspirował się między innymi jego serią All-Star Superman podczas kręcenia filmu, więc jego zdanie na ten temat szczególnie interesowało fanów.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  superman 
james gunn
Materiał promujący film Superman fot. materiały prasowe
Reklama

Grant Morrison jest scenarzystą serii All-Star Superman. Pracował jednak również między innymi przy takich tytułach jak Doom Patrol, Action Comics czy The Invisibles. Jest to więc znane nazwisko w branży i ktoś na stałe powiązany ze światem komiksów.

Nic dziwnego, że w sesji Q&A na Reddicie został spytany przez fanów o to, co sądzi o nowym Supermanie. Szczególnie, że James Gunn inspirował się między innymi jego serią All-Star Superman podczas tworzenia swojego filmu. Morrison dał krótką aczkolwiek jednoznaczną odpowiedź:

To jak dotąd najlepszy film o Supermanie! – ocenił Grant Morrison.

Czy Superman Jamesa Gunna osiągnął sukces?

A jak reszta świata odebrała Supermana od Jamesa Gunna? Produkcja zarobiła 615 milionów dolarów w kasie biletowej, co czyni ją najbardziej dochodowym filmem superbohaterskim w 2025 roku. To niezły start jak na nowe kinowe uniwersum, do którego widzowie muszą jeszcze nabrać zaufania. Szczególnie w czasach, gdy nawet Marvel ma problemy z zatrzymaniem przy sobie fanów.

Poza tym film zebrał dobre recenzje, o czym świadczą między innymi średnia 7.1 na 10 w IMDb oraz 90% pozytywnych ocen widzów w Rotten Tomatoes. O produkcji zrobiło się też głośno w mediach społecznościowych. Fani wydają się szczęśliwi, że dostaliśmy klasycznego Supermana, który niesie nadzieję i jest wierny komiksom. A jeśli chodzi o długoterminową strategię, budowanie lojalnego grona odbiorców jest równie ważne, co zarobki w kinie. 

Superman i Krypto - urocza figurka kolekcjonerska z filmu

Superman i Krypto - figurka kolekcjonerska

arrow-left
Superman i Krypto - figurka kolekcjonerska
fot. Iron Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  superman 
james gunn
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pokolenie V - sezon 2, odcinek 5
-
Spoilery

Pokolenie V - twórca The Boys jest zirytowany, że fani przewidzieli TEN zwrot akcji

2 14. Euforia (sezon 2) – 8,33
-

Euforia 3. sezon - pełna obsada ujawniona. Wśród nowych nazwisk internetowa celebrytka

3 Batman v Superman Henry Cavill
-

Henry Cavill jako Człowiek ze stali. Zack Snyder pokazał nowe genialne zdjęcie

4 Tylko nie ty - Glen Powell
-

Scenarzysta Avengers: Doomsday tak obsadziłby ważną rolę w MCU. „Sportowcy to prawdziwi herosi”

5 5. Yoda (saga Gwiezdnych Wojen)
-

Yoda mógł nie być zielony. Ujawniono, że początkowo miał inny kolor!

6 Władcy wszechświata: Objawienie - część 2
-
Plotka

He-Man - ujawniono opis fabuły filmu aktorskiego. To duża zmiana względem kreskówki z lat 80.

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e03

My Hero Academia

s21e12

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e205

Anderson Cooper 360

s23e30

Real Time with Bill Maher

s2025e41

Firing Line with Margaret Hoover

s02e09

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e10

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme

ur. 1960, kończy 65 lat

Tyler Posey
Tyler Posey

ur. 1991, kończy 34 lat

Zac Efron
Zac Efron

ur. 1987, kończy 38 lat

Chuck Lorre
Chuck Lorre

ur. 1952, kończy 73 lat

Marek Kondrat
Marek Kondrat

ur. 1950, kończy 75 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja i zwycięzcy odcinków

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV