Scenarzysta komiksów o Supermanie ocenił film Gunna. Jednoznaczny werdykt

Grant Morrison jest scenarzystą serii All-Star Superman. Pracował jednak również między innymi przy takich tytułach jak Doom Patrol, Action Comics czy The Invisibles. Jest to więc znane nazwisko w branży i ktoś na stałe powiązany ze światem komiksów.

Nic dziwnego, że w sesji Q&A na Reddicie został spytany przez fanów o to, co sądzi o nowym Supermanie. Szczególnie, że James Gunn inspirował się między innymi jego serią All-Star Superman podczas tworzenia swojego filmu. Morrison dał krótką aczkolwiek jednoznaczną odpowiedź:

To jak dotąd najlepszy film o Supermanie! – ocenił Grant Morrison.

Czy Superman Jamesa Gunna osiągnął sukces?

A jak reszta świata odebrała Supermana od Jamesa Gunna? Produkcja zarobiła 615 milionów dolarów w kasie biletowej, co czyni ją najbardziej dochodowym filmem superbohaterskim w 2025 roku. To niezły start jak na nowe kinowe uniwersum, do którego widzowie muszą jeszcze nabrać zaufania. Szczególnie w czasach, gdy nawet Marvel ma problemy z zatrzymaniem przy sobie fanów.

Poza tym film zebrał dobre recenzje, o czym świadczą między innymi średnia 7.1 na 10 w IMDb oraz 90% pozytywnych ocen widzów w Rotten Tomatoes. O produkcji zrobiło się też głośno w mediach społecznościowych. Fani wydają się szczęśliwi, że dostaliśmy klasycznego Supermana, który niesie nadzieję i jest wierny komiksom. A jeśli chodzi o długoterminową strategię, budowanie lojalnego grona odbiorców jest równie ważne, co zarobki w kinie.

