Superman i Lois - 4. sezon nie będzie ostatnim? Szef stacji podaje warunek

Superman i Lois ma szansę zostać jedynym serialem Arrowverse, który nie zostanie skasowany. Jako jedyny dostał zamówienie 4. sezonu i jak twierdzi szef stacji telewizyjnej The CW Brad Schwartz, to wcale nie oznacza, że będzie to ostatni sezon. Postawił jednak dość klarowny i oczywisty warunek. Ta odpowiedź tyczyła się też seriali Walker, All American i All American: Nowe początki.

Superman i Lois - jaka przyszłość?

- Dociągnęliśmy te seriale do miejsca, w którym jest to oczywiste: dlaczego mielibyśmy ich nie kontynuować, jeśli przynoszą zyski? Jeśli nadal będą przynosić zyski i będą odnosić sukcesy, a są to jedne z naszych najlepszych seriali, dlaczego mielibyśmy tego nie przedłużyć?

Przypomnijmy, że są szansę na to, aby Superman i Lois był nadal seriale zyskownym. Znacząco obcięto budżet 4. sezonu, a zrobiono to poprzez zmiany w obsadzie. Nie powrócą tacy aktorzy jak Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons) oraz Sofia Hasmik (Chrissy Beppo). Jeszcze nie ustalono, czy ktoś z nich pojawi się gościnnie.

Na razie prace nad 4. sezonem nie są robione z uwagi na strajk aktorów i scenarzystów.