Superman: Legacy - James Gunn wita nową członkinię obsady. María Gabriela de Faría oficjalnie w DCU

Obsada Superman: Legacy wciąż się powiększa. Już nieco wcześniej zapowiedziano, że dołączyła do niej María Gabriela de Faría, aktorka znana z roli w serialu Szkoła zabójców. Teraz James Gunn potwierdził jej angaż na swoim Instagramie i przywitał ją w świecie DCU.

Superman: Legacy - Gunn wita Maríę Gabrielę de Faríę

Tak James Gunn przywitał aktorkę:

- Witamy w DCU de Farię, która jest nie tylko wspaniałą aktorką, ale również na żywo śmieje się częściej niż na zdjęciach na Instagramie!

De Faria wcieli się w Angelę Spicę, znaną jako nikczemną The Engineer, która zyskała nadnaturalne zdolności dzięki nanotechnologii. To nowa antagonistka Supermana, powstała na potrzeby serii komiksowej The Authority.

To już siódma potwierdzona osoba w obsadzie Superman: Legacy. W filmie pojawią się także David Corenswet w tytułowej roli, Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Nathan Fillion jako Zielona Latarnia, Isabela Merced jako Hawkgirl, Edi Gathegi jako Mister Teriffic oraz Anthony Carrigan jako Metamorpho.