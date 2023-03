Superman: Legacy - James Gunn także reżyserem? Tom King mógł się wygadać

DC

Superman: Legacy przedstawi losy nieco młodszego Clarka Kenta, a scenariusz do filmu napisze James Gunn. Jeden z dwóch nowych szefów DCU wcześniej zapowiadał, że poszukiwany będzie reżyser tego filmu, ale też wiele osób z branży zakładało, że sam Gunn nie odpuści tego projektu i stanie za kamerą. Peter Safran, drugi szef DCU zapowiadał zresztą, że spróbuje przekonać swojego partnera do zajęcia się tym tematem osobiście. Chociaż oficjalnie studio jeszcze tego nie zapowiedziało, wygadać mógł się Tom King.

Tom King to komiksowy scenarzysta i autor historii między innymi o Supermanie, które będą stanowić inspirację dla nowego filmu. W wywiadzie dla ComicPop powiedział:

James Gunn jest super nerdem i jest super kreatywny, prawda? Jest scenarzystą i reżyserem filmu Superman i jakby twórczą siłą stojącą za tym wszystkim, on i Peter Safran. I dotarł do grupy scenarzystów, także do mnie, wielu fantastycznych ludzi, których nazwiska ściągnął, by pomogli pracować nad tym, by te filmy i seriale były tak dobre, jak tylko mogą być.

DC

Prócz ujawnienia, że Gunn będzie reżyserował film o Supermanie, scenarzysta podkreślił także fakt zwrócenia się do autorów oryginalnych komiksowych historii, aby brali czynny udział w tworzeniu filmowego uniwersum. Wcześniej niekoniecznie było to regułą, więc tym bardziej ciekawie zapowiada się obserwowanie startu nowego DCU.

Zobacz także:

Premiera w 2025 roku.